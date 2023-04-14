قائمة هيئة الاعلام لايقاف الاعمال الفنيّة

2023/04/14 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اليوم

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، تسجيلها انخفاضا بخروقات قواعد البث خلال شهر رمضان من العام الحالي باستثناء مسلسل (الكواسر) الذي تم إيقافه..



يتبع

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