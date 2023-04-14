وثائق قضائية تكشف تفاصيل عن المتهم بتسريب معلومات البنتاغون السرية والتصريح المطلوب لعمله

2023/04/14 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق قضائية أن جاك تيكسيرا، المشتبه به في تسريب معلومات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السرية، استخدم جهاز الكمبيوتر الحكومي الخاص به للبحث في التقارير الاستخباراتية السرية عن كلمة "تسريب" قبل أسبوع من اعتقاله.

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