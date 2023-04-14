2023/04/14 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة قادش، غدا السبت، في الجولة 29 من الدوري الإسباني، فيما أكد استبعاد الثنائي فينيسيوس جونيور وتوني كروس بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استبعاد “كروس وفينيسيوس” من مواجهة قادش المركز الخبري الوطني.

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