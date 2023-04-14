2023/04/14 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب الفدرالي الأميركي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي مع ضعف الدولار المركز الخبري الوطني.

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