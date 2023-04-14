أغضبت الصدر وجعلته يجمد نشاطات تياره.. من هي جماعة

2023/04/14 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة فاجأت الكثيرين، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد غالبية نشاطات تياره لعام على الأقل، بسبب وجود من وصفهم بـ"أصحاب القضية" والفاسدين و"بعض الموبقات" داخل التيار الصدري، الذي يعد أحد أبرز التيارات السياسية في العراق.

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