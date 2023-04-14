إسبانية تخرج من كهف عمقه 70 متراً بعد 500 يوم

2023/04/14 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرجت إسبانية تبلغ من العمر 50 عاماً إلى النور، الجمعة، بعدما قضت 500 يوم في كهف على عمق 70 متراً خارج غرناطة، ودون أي اتصال بالعالم الخارجي.وقال الفريق الداعم لبياتريث فلاميني، وهي لاعبة تمارس الرياضات الخطرة وتتسلق الجبال، إنها حطمت رقماً قياسياً عالمياً لأطول فترة يقضيها الإنسان في كهف.وحظيت تجربة فلاميني […]

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