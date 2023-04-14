النزاهة تطلق حملة وطنية للإبلاغ عن تضخم الأموال وتبدأ بقطاع الضرائب

2023/04/14 | 20:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، انطلاق حملتها الوطنية للإبلاغ عن جريمة...

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