2023/04/14 | 20:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار يتفقد العمل بمشروع تعبيد الطرق في دور المصب العام ويوجه بانجازه قبل عيد الاضحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/14 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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