تزداد بنسبة 5%.. عشوائيات بعقوبة تثير قلقاً “مزدوجاً” منذ 15 عاماً

2023/04/14 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، عن ازدياد منازل العشوائيات في اكبر مدن ديالى بنسبة 5% سنويا.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العشوائيات برزت بشكل لافت منذ 15 سنة لاسباب متعددة ابرزها الاضطرابات الامنية وحركة النزوح المتكررة بسبب هجمات المتطرفين ناهيك عن ازمات الفقر والجفاف والنزاعات العشائرية التي كانت تغذي حركة السكان من مختلف المناطق صوب بعقوبة.

واضاف أنه “وفق التوثيق الرسمي، هناك اكثر من 3 الاف منزل متجاوز (عشوائي) تنتشر في 9 مناطق محددة خاصة في الجزء الغربي والشرقي والجنوبي” لافتا الى أن “هذه العشوائيات تزداد من 3-5% سنويا في بعقوبة بسبب ازمة السكن والفقر والجفاف التي تدفع الى زيادة عدد المنازل في العشوائيات لتتحول الى مناطق كبيرة جدا”.

وتابع الحيالي أن “العشوائيات تثير قلقا مزدوجا، أمنيا وخدميا في آن واحد، لانه لايمكن تقديم اي خدمات كونها اراض متجاوز عليها”.

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