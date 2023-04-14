هيئة الإعلام تعلن تسجيل انخفاض بخروقات قواعد البث خلال شهر رمضان

2023/04/14 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، تسجيلها انخفاضا بخروقات قواعد البث خلال شهر رمضان من العام الحالي.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد للوكالة الرسمية، إن “هيئة الإعلام والاتصالات لم توقف أي أعمال فنية خلال شهر رمضان الحالي باستثناء مسلسل الكاسر”، لافتا الى أن “وفق قانون هيئة الإعلام والاتصالات هناك مادة تشير الى حقوق المستهلك والمتلقي”.وأضاف، أن “إيقاف المسلسل جاء للحفاظ على النسيج المجتمعي وأجواء شهر رمضان المبارك”، مبينا أن “هنالك معايير تتمثل بلائحة قواعد البث الإعلامي توقع عليها جميع وسائل الإعلام قبل الترخيص”.وأشار إلى أن “الهيئة اجتمعت قبل شهر رمضان مع عدد من القنوات من بينها القناة التي بثت مسلسل الكاسر وكان الحديث عن وجوب ان تكون الأعمال والبرامج والتقارير والمسلسلات وغيرها ضمن أجواء شهر رمضان، وصدر اعمام من الهيئة بذلك”.وأكد أن “الهيئة تدعم سنوياً العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية وبرامج نقابة الفنانين والبرامج والمسلسلات والأعمال الفنية”.وأشار الى أن ” الهيئة سجلت خلال شهر رمضان مستوى منخفضا من الخروقات عما كانت عليه في كل عام”.وبين أن “الهيئة وجدت أن هنالك ارتقاءً بالأعمال في هذا الشهر وهذا بسبب التواصل والعلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات”.

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