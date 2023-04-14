من داخل المسجد الأقصى.. مسلمون يرون أنهم يفقدون السيطرة على الموقع المقدس

2023/04/14 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أرض مجمع الأقصى، أحد أكثر الأماكن تقديسا في الإسلام واليهودية، يتعرض التوازن الدقيق الذي يحكم هذا الموقع المقدس للضغط.

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