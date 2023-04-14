خطر التجسّس الروسي على النروج

2023/04/14 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز الاستخبارات النروجي، الجمعة، إنّ طرد 15 موظفا في السفارة الروسية، يشتبه بأنهم "عملاء استخبارات" قلّص "بشكل كبير" خطر التجسس الروسي لكنه لم يُزله.

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