2023/04/14 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاشة الصغيرة و(نوستالجيا) الأبيض والأسود – عبد الرزّاق الربيعي في طفولتنا، كانت الشوارع تخلو من المارّة، عندما يبدأ بث برنامج أو مسلسل محبّب للجمهور، يومها كان التلفزيون نجم المقاهي، والبيوت المرفّهة، وله الصدارة في مجالسها، وما يبثّه من برامج مهما كانت بسيطة وعابرة تشكّل مادّة لأحاديث الناس، وكان الإقبال على اقتناء الأسر لأجهزة التلفزيون يزداد ويكون […]

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