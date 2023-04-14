2023/04/14 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شابات: إرتداء العباءة الخليجية بات ضمن طقوس رمضان أربيل تحتضن مهرجاناً للمجوهرات والساعات والنظارات أربيل – أمجاد ناصر وانت تتناول الافطار في احد المطاعم السياحية في محافظة اربيل , تستمتع بالاجواء الروحانية للرقص الصوفي مع الابتهالات الدينية الخاصة بهذا الشهر الفضيل , فيما يفضل الاخرون الاستماع الى الفرق الموسيقية مع الانغام التراثية لأعادة ذكريات الماضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تحتضن مهرجاناً للمجوهرات والساعات والنظارات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تحتضن مهرجاناً للمجوهرات والساعات والنظارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).