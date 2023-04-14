2023/04/14 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ وميسان يتأهلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق الناصرية- باسم الركابي تاهل بطل لقب الكاس بكرة القدم الموسم الماضي الكرخ للدور الربع النهائي لبطولة الكاس اثر تغلبه على الامانة بفارق الركلات الترجيحية 9-8 بعد تعادلهما بهدف خلال الوقت الأصلي للمباراة التي جرت في ملعب بغداد ضمن مواجهات الدور 16 للبطولة وتقدم الامانة بهدف […]

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