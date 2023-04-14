2023/04/14 | 21:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g4cdRo4kNUo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحنه مسؤولين عن عائلة من 12 نفر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحنه مسؤولين عن عائلة من 12 نفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).