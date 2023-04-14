محافظ ذي قار يستعرض لوفد من الموارد مقترحات لمعالجة شح المياه

2023/04/14 | 21:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، وفداً رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية برئاسة الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الأمير.

وقال الغزي، بحسب بيان لمكتبه، إنه عرض على الوفد "شرحاً مفصلاً عن واقع المياه في عموم الوحدات الإدارية في المحافظة وأهم المطالب المقترحة لمعالجة أزمات شح المياه مع قرب حلول موسم الصيف".

وأضاف، أن "ملف المياه كان حاضراً في جميع اجتماعاته السابقة في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "الوزارة أوفدت الفريق للاطلاع ميدانياً على حجم ما تعانيه المحافظة والاستماع إلى رؤى ومقترحات المسؤولين فيها لمعالجة تلك الأزمات".

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