2023/04/14 | 21:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5k7orw1Y_7A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كانت تدعو الله أن تزورها الشرقية فساقنا الله إليها .. أم كرار من كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كانت تدعو الله أن تزورها الشرقية فساقنا الله إليها .. أم كرار من كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).