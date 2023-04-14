اعتقال لصوص استغلوا الأمطار لتنفيذ سرقة في بابل

2023/04/14 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة لصوص وبحوزتهم 28 جهاز موبايل قاموا بسرقتها من أحد محال بيعها جنوبي مدينة الحلة.

وفي تفاصيل أكثر بينت قيادة الشرطة، أن فريق عمل شكل بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري وبالتنسيق مع السلطة القضائية ، بعد حدوث سرقة لأحد محال بيع الموبايلات في منطقة تقع جنوبي مدينة الحلة .

وأضافت، أنّ “الفريق المؤلف من قسم مكافحة الاجرام، باشر بمتابعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات، ومن خلالها تم التعرف على أحد اللصوص وكان يروم بيع أحد الأجهزة المسروقة في سوق الحلة “سوق هرج” والقبض عليه متلبس”.

وتابعت، “وبدلالة المتهم تم التعرف على باقي أفراد العصابة والقبض عليهم وضبط الموبايلات المسروقة والبالغ عددها 28 موبايل ودراجة نارية استخدمها اللصوص بعملية السرقة”، مؤكدة “توقيفهم أصولياً لاكمال باقي الإجراءات القانونية وعرضهم على السلطة القضائية لينالوا جزاءهم العادل”.

وبيّنت قيادة الشرطة، أن “اللصوص خططوا لجريمتهم مستغلين الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة”.

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