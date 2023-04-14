تكليف قائد جديد للفرقة 14 في الجيش العراقي

2023/04/14 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كلفت وزارة الدفاع، اللواء الركن شكر روضان النعيمي بمهام قائد الفرقة 14 للجيش العراقي.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان النعيمي "تولى المنصب خلفاً للواء عبد الله رمضان الجبوري الذي تسلم مهام قائد عمليات نينوى".

يذكر إنه تم تكليف الجبوري في 28 آذار الماضي بمهام قائد عمليات نينوى بدلاً من الفريق ركن محمود الفلاحي.

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