2023/04/14 | 21:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة يصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الإجتماع التشاوريّ الوزاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/14 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة يصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الإجتماع التشاوريّ الوزاري) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة يصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الإجتماع التشاوريّ الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).