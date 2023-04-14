رأي.. ألون بن مئير يكتب: لا يمكن لسلطة احتلال أن تكون منارة للديمقراطية

2023/04/14 | 21:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصرف النظر عن كيفية انتهاء المعركة على إصلاحات القضاء في إسرائيل، سواء كان ذلك من خلال التوصل لاتفاق بين المعارضة وحكومة نتنياهو، أو من خلال فرض الأخيرة إرادتها، أو ترك الوضع الراهن، فإن إسرائيل ليست ديمقراطية حقيقية طالما بقيت قوة احتلال.

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