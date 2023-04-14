قريباً..العراق والاردن يوقعان مذكرة تفاهم لتجهيز النفط الخام

2023/04/14 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة تسويق النفط “سومو”، اليوم الجمعة، قرب توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين العراق والأردن، لاستئناف تجهيز مصفاة البترول الأردنية بالنفط الخام.وذكرت الشركة، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/أن” مذكرة […]

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