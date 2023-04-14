2023/04/14 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في الديوانية.وذكرت المديرية في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “قوة في محافظة الديوانية تمكنت خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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