بالفيديو.. عملية سطو على بقالة تحولت إلى معركة بالسيوف في ولاية ماهاراشترا الهندية

2023/04/14 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عملية سطو على بقالة في ولاية ماهاراشترا الهندية تحولت إلى معركة بالسيوف، عندما دخل لص معه سيف فأخرج صاحب البقالة سيف آخر وبدأوا بالمبارزة حتى خرج اللص يجر أذيال الخيبة خاسراً في هذه المعركة.

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عملية سطو على بقالة تحولت إلى معركة بالسيوف في ولاية ماهاراشترا الهندية أولاً على ايرث نيوز.

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