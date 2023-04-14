2023/04/14 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m0nwL3CA_gA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي د حيدر سلمان : الصدر جنب تياره الانهيار إذا ما استمر على ما هو عليه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي د حيدر سلمان : الصدر جنب تياره الانهيار إذا ما استمر على ما هو عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).