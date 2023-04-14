2023/04/14 | 22:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد البنك المركزي العراقي، ضرورة إلزام جميع مقدمي السلع والخدمات...

ظهرت المقالة البنك المركزي: سجلنا أسماء مجمعات وشركات غير الملتزمة بسعر الصرف أولاً على المسلة.

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