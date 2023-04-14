8 قطاعات الاكثر استفادة.. توقعات بـ

2023/04/14 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مركز دراسات السوق الدولي، توقعاته للسوق العراقي بتحقيق نسبة نمو متراكمة وصفها بـ "المذهلة" تظهر قمة نتائجها بشكل واضح مع حلول عام 2029 بالنظر الى التطور الاقتصادي والاستثماري الحالي في البلاد واستمراره على المعدلات المتوقعة.

وقال المركز في بيان ترجمته (بغداد اليوم)، ان :"العراق سيحقق نسبة نمو متراكم تصل الى 20.3% عن نسب اقتصاده الحالية الامر الذي سيجعل من الاقتصاد العراقي بحسب المركز احد اقوى الاقتصادات في المنطقة،" مشيرا الى، ان "السوق الأكبر نموا في العراق بحسب دراسته هو سوق الحلول التقنية، والخدمات".

وحلت مراكز البيانات وتحليلها والخدمات والحلول التقنية في المركز الأول كاكثر جوانب النمو الاقتصادي المحلي تطورا خلال الفترة المقبلة وحتى حلول عام 2029 بحسب المركز، مبينا ان شركات الحلول التقنية، الحكومة العراقية والقطاع العام، بالإضافة الى القطاع المصرفي وقطاعات الدفاع الجوي، العسكري وقطاع الترفيه والاعلام والتصنيع والعملات الالكترونية سيكون المستفيد الأكبر من التطور الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأشار المركز أيضا الى ان العراق يحقق الآن "نموا كبيرا" في القطاعات التقنية وخصوصا في مجال السوق الخاص التي اعتمدت من قبله لدراسة التوقعات والميول الاقتصادية للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة ومن أهمها قطاعات تحليل البيانات التي قالت انها باتت الأهم للبلاد التي تحصل على موارد كبيرة من قطاعات مختلفة من تصدير الموارد وحتى التعريفات الكمركية التي تحتاج الى خبرات تقنية كبيرة لتحديدها ودراستها، بحسب وصفها.

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