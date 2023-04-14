البنك المركزي يعد قائمة باسماء المجمعات غير الملتزمة بسعر الصرف

2023/04/14 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، عن إعداده قائمة باسماء المجمعات السكنية غير الملتزمة بسعر صرف الدولار.

وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس في تصريح متلفز، إن :"البنك المركزي أصدر ثلاثة إعمامات تلزم أصحاب المجمعات السكنية والشركات بسعر الدولار الرسمي والتسعير بالدينار العراقي، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي نص على إلزام الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص بتسعير منتجاتها بالدينار العراقي واستلام العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي"، لافتا إلى، أن "البعض منها التزمت بالتعليمات والقسم الآخر ما زال غير ملتزم".

وأضاف، أن" البنك المركزي سجل قائمة بمجمعات سكنية وشركات مخالفة ومن بينها شركات سيارات غير ملتزمة بسعر الصرف في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء وبعثنا القائمة إلى هيئة الاستثمار لمحاسبتها".

وأشار إلى، أن" جميع مقدمي الخدمات والسلع في داخل العراق عليهم الالتزام بسعر الصرف الرسمي ويكون تعاملهم بالعملة المحلية".

وشدد يونس على، أن "الدولار عملة أجنبية تستخدم لأغراض مدفوعات دولية في الخارج، والدينار العراقي يجب أن يكون له الدور الرئيس في الاقتصاد وليس الدولار".

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