2023/04/14 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NliVcrWA1VY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجه لاعتماد تقنيات حديثة في الزراعة لتعويض نقص المياه | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توجه لاعتماد تقنيات حديثة في الزراعة لتعويض نقص المياه | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).