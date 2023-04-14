2023/04/14 | 22:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن تسجيل قائمة بأسماء المجمعات والشركات غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي.

وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس للتلفزيون الرسمي، إن "البنك المركزي أصدر ثلاثة إعمامات تلزم أصحاب المجمعات السكنية والشركات بسعر الدولار الرسمي والتسعير بالدينار العراقي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي نص على إلزام الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص بتسعير منتجاتها بالدينار العراقي واستلام العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي"، مبيناً أن "البعض منها التزمت بالتعليمات والقسم الآخر ما زال غير ملتزم".

وأضاف، أن "البنك المركزي سجل قائمة بمجمعات سكنية وشركات مخالفة ومن بينها شركات سيارات غير ملتزمة بسعر الصرف في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء وبعثنا القائمة إلى هيئة الاستثمار لمحاسبتها".

وتابع، أن "جميع مقدمي الخدمات والسلع في داخل العراق عليهم الالتزام بسعر الصرف الرسمي ويكون تعاملهم بالعملة المحلية"، مشدداً على أن "الدولار عملة أجنبية تستخدم لأغراض مدفوعات دولية في الخارج، والدينار العراقي يجب أن يكون له الدور الرئيس في الاقتصاد وليس الدولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تمهيداً لمحاسبتها".. البنك المركزي: تسجيل قائمة بالمجمعات والشركات غير الملتزمة بسعر الصرف) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تمهيداً لمحاسبتها".. البنك المركزي: تسجيل قائمة بالمجمعات والشركات غير الملتزمة بسعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).