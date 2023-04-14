العراق يستعين بالمدرسة البرازيلية لقيادة كرة الصالات

2023/04/14 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم التجديد لمدرب منتخب خماسي الصالات محمد ناظم الشريعة وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ان “الاتحاد بعد اجتماعه الاخير […]

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