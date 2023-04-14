2023/04/14 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية: لا تساهل مع الرشوة وعقوبتها تصل للطرد من الخدمة المركز الخبري الوطني.

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