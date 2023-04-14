2023/04/14 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ١٤ مايو ٢٠٢٣ سينتخب الأتراك برلمانا جديدا ورئيسا للبلاد، فمن سيجلس على مقعد أتاتورك لخمس سنوات مقبلة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السباق نحو رئاسة تركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السباق نحو رئاسة تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).