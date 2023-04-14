النائب اسماء حميد كمبش تنفي شائعات انسحابها من حزب تقدم

2023/04/14 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت النائب اسماء حميد كمبش، اليوم الجمعة، انسحابها من حزب تقدم، مؤكدة استمرارها بالعمل في صفوف الحزب برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

وقالت كمبش في بيان “ننفي الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تروج عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير الى انسحابنا من حزب تقدم ونؤكد اننا مستمرون بالعمل ضمن صفوف هذا الحزب الذي يترأسه الاخ رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ولا نية لنا في الانسحاب”، مشيرة الى اننا “مؤكدين نفينا القاطع لما يتداول من معلومات عارية عن الصحة تفيد اتهامنا له بالوقوف وراء مسألة شراء فندق وما يتداول من اتهام الدكتور سعد كمبش للسيد الحلبوسي في تفاصيل هذا الموضوع الذي ننفيه نفيا قاطعا “.

واضافت كمبش ان “مثل هذا التقولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاتعدو كونها لغوا اجتماعيا وعبثا سياسا يثار من قبل المتأمرين على الدكتور سعد كمبش الذي يمثل احد ابناء هذه المحافظة الذين عملوا من اجل بنائها واستقرارها وخدمة اهلها مؤكدين لجماهيرنا ان علاقاتنا مع السيد رئيس مجلس النواب طيبة ومستمرة فيما يخدم محافظتنا العزيزة ولن تعكرها مثل هذه الاكاذيب” .

وتابعت “كما هو عهد ابناء محافظة ديالى بنا و وبنهجنا المعروف في مجال خدمة الناس فأننا نؤكد ان مثل هذه الشائعات لن تقوض عزيمتنا في المضي في مشروعنا الذي تبنيناه خدمة لاهل ديالى وسنكون جادين بالرد على المتخرصين وضمن الطرق القانونية ” غير متناسين للوقفة المشرفة لابناء محافظة ديالى الذين التفوا حولنا وجددوا عهد الوفاء والاخلاص والدعم في مشروعنا الخدمي والانساني وهم حتما سيجدوننا في كل معترك نطالب بحقوقهم ونذود عن قضاياهم”.

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