الرئيس الإيراني: تيار المقاومة شامخ اليوم أمام تيار المساومة.. والتطبيع لن يوفر الأمن

2023/04/14 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، أن موقف بلاده "لم يتغير أبدًا منذ اليوم الأول" في دعم القضية الفلسطينية، معتبرا أن إسرائيل تسعى إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة "لكي تبرئ نفسها وتوفر الأمن لكيانها".

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