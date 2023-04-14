رئيس هيئة الاعلام والاتصالات: ايقاف مسلسل او برنامج او حدث ما لا يعني تحديد حريات التعبير

2023/04/14 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

الدكتور علي المؤيد، الجمعة، أن الهيئة

مستقلة ومرتبطة فنياً وقانونيةً

بالبرلمان العراقي، والبرلمان فيه تنوع

كبير من كل الكتل السياسية وتمثيل لكل

المجتمع العراقي، ولا يم

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