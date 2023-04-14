وزير الداخلية: مكتب مكافحة المخدرات يواجه مافيات بارتباطات دولية

2023/04/14 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ان :"مكتب مكافحة المخدرات يواجه مافيات بارتباطات دولية".

وقال الشمري في تصريح متلفز، ان :"فحص المنتسبين بموضوع المخدرات جاء بنتائج إيجابية".

وأضاف "سيصل عدد المفحوصين إلى 4 آلاف منتسب".

وأشار وزير الداخلية الى ان "بعض المنتسبين طلب علاجه من الإدمان بعد تطبيق نظام الفحص بالداخلية".

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