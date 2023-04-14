اتحاد الكرة يوافق على تشكيل لجنة لدراسة وتعديل النظام الأساسي

2023/04/14 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذيّ، والامين العام للاتحاد محمد فرحان والامين المالي كامل عداي وتمت في الاجتماع مناقشةُ القضايا المُدرجة على جدول الأعمال.

في بدايةِ الاجتماع، رحبَ رئيس الاتحاد عدنان درجال بالحضور، متمنياً النجاح والموفقية لهم في تقديم كل ما يسهم في الارتقاءِ بواقع المنظومةِ الكرويّة بجميع مفاصلها، وديمومة الانتصارات التي تحققت للكرةِ العراقيّة في الفترةِ المنصرمة.

ثم باشر المكتبُ التنفيذيّ بفقراتِ الاجتماع، وتمت الموافقةُ على تشكيل لجنةٍ لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد حسب المادة (٥٦) من النظام الأساسي، وتتألف اللجنةُ من النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، واثنين من أعضاء الهيأة العامة هما مالح مهدي وشاكر الجبوري.

وأيضاً تمت الموافقةُ على برنامج إعداد منتخبٍ الشباب إلى نهائياتِ كأس العالم بإقامة معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من ٤/١٥ ولغاية ٥/٥ تتخلله أربع مواجهات مع منتخباتِ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وشباب إشبيليّة، ثم الدخول في معسكرٍ داخلي.

وكذلك تمّ الاتفاق على وضع دراسةٍ لتنظيم بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً للفترة 12 حزيران / يونيو ولغاية 20 حزيران / يونيو بمشاركة تسعة منتخباتٍ، والعمل على تشكيل اللجانِ الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة.

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