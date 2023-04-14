2023/04/14 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jwXY3rL6MdA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريحات غريبة من وزيرة الهجرة.. لاتعلم شيئا عن اشهر مخيمات النازحين | الحصاد الاخباري 2023/4/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريحات غريبة من وزيرة الهجرة.. لاتعلم شيئا عن اشهر مخيمات النازحين | الحصاد الاخباري 2023/4/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).