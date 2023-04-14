الباوي يرجح استمرار تعافي الدينار امام الدولار مع اقتراب اقرار الموازنة

2023/04/14 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المحلل السياسي حازم الباوي، الجمعة، تواصل تراجع وانهيار الدولار امام الدينار كلما اقترب توقيت اقرار الموازنة المالية للعام الحالي.

وقال الباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان هذا التراجع المتواصل في سقف سعر العملة الامريكية في البورصة المحلية سيما في العاصمة يثبت للشعب اكثر جدية صانع القرارين السياسي والاقتصادي في سدة الحكم في مهمة معالجة هذه الازمة التي اثرت على الشعب خلال الاعوام الاخيرة جراء فوضوية السياسة النقدية التي اتبعتها حكومة مصطفى الكاظمي.

واضاف ان الشعب هو رصيد اي حكومة وان كابينة السوداني اذا ما ارادت ان تكتب لنفسها النجاح فهي مطالبة باثبات مصداقيتها امامه وبالتالي حلحلة ازمات اقتصادية خانقة ابرزها الدولار وايضا السكن والبطالة والخدمات وغيرها.

ولفت الى ان مضي الكابينة الوزارية ببرنامج خدمي علمي واضح المعالم يجعل من الشعب خط الصد الاول في مواجهة اي حملة سياسية سواء داخلية او خارجية تتعرض لها الحكومة في الامد المنظور.

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