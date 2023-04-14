2023/04/14 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مزارعون في ديالى نداء استغاثة للجهات المعنية لمنع استيلاء جهات متنفذة على أراضيهم الزراعية في اطراف ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة.

وقال عضو مجلس ديالى السابق كريم الجبوري وهو من سكان المنصورية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ؛ ان “متنفذين يحاولون الاستيلاء على أكثر من 500 دونم من الأراضي الزراعية في 3 قرى ضمن ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة بأساليب غير قانونية”، مؤكدا أن “عقود المزارعين سارية المفعول حسب القانون 117 الخاص بالأراضي”.

واكد الجبوري ان “المزارعين قدموا شكاوى ومناشدات لجميع الجهات المعنية لمنع سلب أراضيهم باساليب وحيل قانونية ما يسبب كوارث معيشية لآلاف الأسر التي تمتهن الزراعة كمصدر معيشي وحيد”.

وشهدت ديالى خلال السنوات الماضية نزاعات وسباقات بين جهات متنفذة للاستيلاء على الأراضي الزراعية والاملاك العامة بالتواطؤ مع بعض الجهات الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مزارعون يستغيثون”: متنفذون يسعون للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مزارعون يستغيثون”: متنفذون يسعون للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).