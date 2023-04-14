محكمة برازيلية تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب

2023/04/14 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، باستجواب الرئيس السابق، جايير بولسونارو، بشأن اقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير.

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