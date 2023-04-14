2023/04/14 | 23:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5FxD9yAuqRs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال المفكر رحيم أبو رغيف عن جماعة أهل القضية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا قال المفكر رحيم أبو رغيف عن جماعة أهل القضية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).