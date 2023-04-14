2023/04/14 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: غرد المهندس الاستشاري والمهتم بالشأن الاقتصادي يعقوب الخضر: قال فيصل...

ظهرت المقالة المصارف الاهلية تستحوذ فقط على 20% من السوق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف الاهلية تستحوذ فقط على 20% من السوق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف الاهلية تستحوذ فقط على 20% من السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).