مقتل واصابة عدد من الأشخاص جراء نزاع عشائري في البصرة

2023/04/15 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائممقام الهارثة نذير الشاوي، اليوم الجمعة، مقتل واصابة عدة اشخاص اثر نزاع عشائري في محافظة البصرة.

وقال الشاوي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتل 3 واصابة 5 اشخاص بجروح خطرة بنزاع عشائري تجدد في منطقة الخورة ضمن حدود قضاء الهارثة بمحافظة البصرة".واضاف ان "النزاع العشائري اندلع بين افراد عشيرة واحدة، دون معرفة مزيد من التفاصيل عن الحادث".

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