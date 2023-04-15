مدرب مصري يزيد أزمات الجوية العراقي وقائد الفريق مديراً فنياً

2023/04/15 | 00:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تعادل مع الشباب ذهاباً (المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية)

يواجه نادي القوة الجوية، الأحد، مستضيفه الشباب السعودي في الرياض، ضمن إياب الملحق المؤهل لكأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في البصرة.

وتواصل الأزمات ضرب فريق الكرة العراقية قبل المواجهة المرتقبة، بعد عدم التحاق المدرب المصري مؤمن سليمان بالفريق، رغم الاتفاق الذي عقد الجمعة بين وكيله وإدارة القوة الجوية وتوقيع العقد إلكترونياً.

وقال أحمد خضير، مشرف فريق كرة القدم بالقوة الجوية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" الجمعة: "بعد عدم التحاق مؤمن سليمان، سيقود قائد الفريق حمادي أحمد ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم التشكيلة في مباراة الشباب السعودي بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال".

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وقرر الجوية الاستغناء عن مدربه السابق قحطان جثير بعد فقدان الصدارة إثر الخسارة مع الكهرباء 3-2، في اللقاء الذي شهد محاولات اعتداء على حكم اللقاء مهند قاسم من قبل لاعبي الجوية إبراهيم بايش وحمادي أحمد، لتقرر لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي إيقافهما عن اللعب لمدة سنتين.

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