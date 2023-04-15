2023/04/15 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الجمعة، بوقوع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن بمنطقة حفوز في القيروان، بعد وفاة لاعب كرة القدم نزار العيساوي إثر إضرامه النار في جسده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أضرم النار في نفسه "احتجاجًا".. مواجهات بين متظاهرين والأمن التونسي بعد موت اللاعب نزار العيساوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أضرم النار في نفسه "احتجاجًا".. مواجهات بين متظاهرين والأمن التونسي بعد موت اللاعب نزار العيساوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).