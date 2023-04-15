الإمارات ترحّب باستئناف قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية

2023/04/15 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برج خليفة أطول برج في العالم في وسط دبي © ا ف ب/ارشيف جوزيبي كاكاتشه ابوظبي (أ ف ب) – رحّب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر المجاورتين، معتبرًا أنها “خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك”، وفق ما أفادت وكالة أنباء […]

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