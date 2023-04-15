2023/04/15 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محكمة الكرخ:توقيف 65 من عصابة (أصحاب القضية) تروج للإخلال بالسلم المجتمعي ابغداد – عبد الحسين غزال زاد الزعيم الديني الشيعي البارز مقتدى الصدر الجمعة على قرار انسحابه من العملية السياسية قراراً جديد يقضي بتجميد غالبية نشاطات التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، لمدة «لا تقل» عن عام. أعتاد الصدر الذي ينادي باستمرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم التيار الصدري يجمد تياره لعام كامل لتجنيبه دعاة الفتنة والموبقات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم التيار الصدري يجمد تياره لعام كامل لتجنيبه دعاة الفتنة والموبقات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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