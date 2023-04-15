زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬يجمد‭ ‬تياره لعام‭ ‬كامل‭ ‬لتجنيبه‭ ‬دعاة‭ ‬الفتنة‭ ‬والموبقات

2023/04/15 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة‭ ‬الكرخ‭:‬توقيف‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬عصابة‭ (‬أصحاب‭ ‬القضية‭) ‬تروج‭ ‬للإخلال‭ ‬بالسلم‭ ‬المجتمعي ابغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ زاد‭ ‬الزعيم‭ ‬الديني‭ ‬الشيعي‭ ‬البارز‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬قراراً‭ ‬جديد‭ ‬يقضي‭ ‬بتجميد‭ ‬غالبية‭ ‬نشاطات‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لمدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عام‭.‬ أعتاد‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬ينادي‭ ‬باستمرار‭ […]

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